РИАМО – 17 июл. Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, существенно поднимут заработную плату с 1 сентября 2019 года, сообщается на сайте kp.ru.

На закрытой части совещания в Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу рассказал, что соответствующие предложения одобрены президентом РФ Владимиром Путиным.

«С 1 сентября будет существенно увеличено денежное довольствие военнослужащих рядового состава. Будут увеличены тарифные разряды по воинским должностям водителей категории D», – говорится в сообщении.

Кроме того, будет увеличена ежемесячная надбавка за значимость выполняемых задач водителям категорий С и Е в размере 30% от оклада по воинской должности.

Также Путин поручил законодательно оформить механизм повышения с 1 октября компенсаций солдатам и сержантам-контрактникам за наем жилых помещений, приравняв их к уровню офицеров и прапорщиков.

Планируется предоставить равные права на бесплатный проезд в отпуск и обратно для военнослужащих по контракту на должностях рядового и сержантского состава, а также для курсантов военных образовательных организаций независимо от места прохождения службы.