РИАМО - 17 июл. Трое уроженцев Закавказья подозреваются в совершении серии краж из домовладений в элитных коттеджных поселках на территории Одинцовского округа, двое задержаны полицией в Подмосковье, а третий – в Ростовской области, сообщается на сайте МВД РФ.

«Злоумышленники наблюдали за домами, расположенными на окраинах поселений вблизи лесного массива. Когда хозяева уезжали, они с помощью монтировки вскрывали оконные рамы и проникали в коттеджи, откуда похищали деньги, технику, ювелирные украшения и наручные часы. Общая сумма ущерба превысила 1,8 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2, 3 и 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Двое подозреваемых задержаны по местам их проживания в Подмосковье, а третий – при следовании в личном автомобиле на автодороге в станице Кущевская Ростовской области. По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При обысках у фигурантов обнаружили часть похищенного имущества. Изъяты мобильные телефоны, а также предметы одежды, используемые ими в целях конспирации при совершении преступлений.

«Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению пяти аналогичных преступлений на территории Одинцовского городского округа. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.