РИАМО - 17 июл. На 71-м километре Киевского шоссе в Подмосковье грузовик столкнулся с пятью легковыми машинами, которые остановились на светофоре, в результате происшествия пострадали три человека, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На 71-м километре автодороги «Украина» вчера вечером (16 июля - ред.) водитель грузовой машины с полуприцепом совершил столкновение в попутном направлении с остановившимися на запрещающий сигнал светофора пятью легковыми автомобилями», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате происшествия пострадали три человека - водители трех автомобилей. Две женщины и один мужчина.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшей аварии.