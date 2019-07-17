РИАМО - 17 июл. В среду на территории Московской области ожидаются дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, жителям региона посоветовали быть осторожнее на улице, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 17 июля по Московской области ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами до 17 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Жителям Подмосковья рекомендуют закрыть все форточки в доме, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод и не пользоваться лифтом в многоквартирных домах.

«Если сильный ветер застал вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий», – уточняется в материале.

Также спасатели рекомендуют не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Машину советуют поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.