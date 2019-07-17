РИАМО - 17 июл. Полицейские в подмосковном Клину задержали двоих местных жителей, подозреваемых в краже камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион», установленных в парке «Сестрорецкий», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленники в масках похитили ночью четыре камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион», установленные на столбах уличного освещения на территории парка «Сестрорецкий». Общий материальный ущерб составил более 250 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

Задержаны два молодых человека в возрасте 24 и 25 лет. Ранее они были судимы за кражу. Похищенное оборудование изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Подозреваемых поместили под домашний арест.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории городского округа.

«Безопасный регион» – централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации. Она является эффективным инструментом для профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, и повышения их раскрываемости.