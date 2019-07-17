РИАМО - 17 июл. В центре Москвы начались работы по летнему уходу за деревьями и кустарниками, это растения, высаженные с 2016 по 2019 год в рамках программы городского благоустройства, сейчас работы ведут на улицах Садового кольца - от Триумфальной до Смоленской площади, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

До конца июля обработают все растения на этих улицах, в том числе и те, что были высажены в 2017–2018 годах. Затем специалисты позаботятся о липах на Тверской улице и других деревьях, высаженных в соседних переулках. Внимание растениям уделят не только в центре города.

«Уход за деревьями и кустарниками включает в себя обрезку, защиту от болезней и вредителей, подкормку минеральными и микробиологическими удобрениями, а также полив», — сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Специалисты обрезают лишнюю поросль, чтобы крона имела правильную форму, а дерево выглядело аккуратно. Рабочие используют специальные секаторы, длина которых позволяет добраться до верхушки дерева, не повредив его. С их помощью удаляют сухие, поврежденные за зиму и неправильно растущие ветви.

Особенно важно убрать сучки, отрастающие в неправильном направлении. Они не только портят внешний вид дерева, но и могут стать причиной инфицирования и болезней. Формирующая обрезка проводится со специальной лестницы.

«Один из основных видов ухода за деревьями — опрыскивание, которое также проводится в июле и августе. Одни препараты защищают деревья от грибных болезней и различных вредителей, другие выполняют роль подкормки для кроны. Опрыскивание нужно проводить только в сухую погоду, чтобы препараты не смыло дождем. Надеемся, что в дождливом июле этого года найдутся окна для проведения опрыскивания», — добавил представитель пресс-службы департамента.

Еще деревья и кустарники дополнительно подкармливают минеральными и микробиологическими удобрениями. Они попадают в почву в жидком виде: это позволяет максимально быстро насытить растение необходимыми элементами. Кроме того, такой способ абсолютно безопасен для людей и животных, что особенно важно в условиях большого города.

Деревья и кустарники в Москве поливают с помощью специальных машин. Делается это ночью, поскольку в темное время суток влага меньше испаряется, а спецтехника не мешает движению транспорта.

Летние работы по уходу за деревьями и кустарниками очень важны для подготовки к будущим холодам. Молодые деревья не погибают зимой, если в течение теплого сезона о них заботились.

Всего в рамках программы городского благоустройства в Москве было высажено более 13 тысяч деревьев и 300 тысяч кустарников. Они подбирались для каждой улицы с учетом концепции ее преображения, а также декоративности растений в разные сезоны. Важный аспект выбора вида — способность адаптации в условиях мегаполиса.