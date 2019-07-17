РИАМО - 17 июл. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории леса в городском округе Клин, угрозы населению данный боеприпас не несет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времени ВОВ в лесу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений составляет 1 тысячу метров», – говорится в сообщении.

Место находки оцепили сотрудники полиции. Боеприпас планируется извлечь и вывезли для утилизации.