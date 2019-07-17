РИАМО - 17 июл. Почти 200 тысяч человек посещают подмосковный музей-заповедник «Горки Ленинские» каждый год, туристов привлекают как различные фестивали, так и непосредственно музейные объекты, сообщил РИАМО директор музея Олег Хромов.

«Ежегодно почти 200 тысяч туристов к нам приезжают. Это очень приличные цифры для музея-заповедника, который находится за МКАД. Каждое событие, мы примерно считали для себя, приносит нам повторное посещение в два или три раза, то есть после фестивалей к нам уже приезжают на наши основные экспозиции», - сказал Хромов.

Он отметил, что V Международный фестиваль Игоря Бутмана «Jazzовые сезоны», который прошел в «Горках Ленинских» 6 и 7 июля, посетили более 10 тысяч человек.

«Он стал не просто посещаемым, а стал качественным. Публика, которая приезжает, начала интересоваться не только музыкой, что для нас важно, но и нашими музейными объектами», - подчеркнул Хромов.

По его словам, еще одним объектом притяжения туристов в этом году стал летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». Церемония открытия фестиваля состоялась в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 7 июня.

Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» находится в Ленинском районе Московской области. На территории в 224,3 гектара сосредоточено около 100 памятников археологии, истории, архитектуры и культуры. Гости музея-заповедника имеют возможность познакомиться с уникальной коллекцией предметов, которая насчитывает более 50 тысяч единиц хранения.