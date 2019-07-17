РИАМО - 17 июл. Станцию «Стахановская» Некрасовской линии столичного метро оформят в стиле конструктивизма, эстетику данного направления архитекторы передадут с помощью строгих геометрических форм в сочетании с красным, коричневым, темно-серым и белым цветами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новая станция появится в районе Рязанский на юго-востоке столицы и войдет в состав участка «Нижегородская» — «Косино». Здание вестибюля будет прямоугольной формы с плоской кровлей, фасады сделают стеклянными с отделкой серого и красного цветов.

«Интерьер станции будет напоминать производственный цех. Колонны из гранита вдоль путевых стен сделают похожими на станки советских рабочих, белые плафоны-трубки на потолках напомнят перекрытия заводских помещений. Для оформления используют гранит и металл», – говорится в сообщении.

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Дизайн-проект связан с именем советского шахтера Алексея Стаханова, который в 1935 году добыл за ночную смену 102 тонны угля. Его рекорд положил начало так называемому стахановскому движению.

Первый участок Некрасовской линии длиной около семи километров запустили в начале лета. В его состав вошли четыре станции: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».