РИАМО - 17 июл. На ВДНХ в июле и августе приготовили множество интересных событий для поклонников культурного и творческого досуга, например, можно полюбоваться дизайнерским садом, попасть на премьеры спектаклей и научиться танцевать танго и джайв, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Программа возрождения ВДНХ не только помогает восстановить историческое наследие, знаменитые павильоны и вся территория приспосабливаются к современному использованию. Так, чтобы они стали новыми городскими точками притяжения: культурными, спортивными, развлекательными и образовательными пространствами. Привлекательными и для москвичей, и для туристов», — сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

До конца лета по субботам и воскресеньям на открытой веранде Дома культуры ВДНХ будут проходить мастер-классы вице-чемпиона Европы по бальным танцам среди профессионалов Виталия Сурмы. Он поможет освоить базовые движения самбы, румбы, джайва, ча-ча-ча, танго, вальса и фокстрота.

Тем, кто хочет попробовать себя в роли продюсера или режиссера игрового кино, стоит побывать на занятиях летней образовательной программы. Секретами мастерства поделятся педагог Детской школы кино Карина Чиркина и куратор фестивалей «Золотая маска» и «Кинотавр» Анна Ракина. Они расскажут, как работать с идеей сценария, как представлять ее перед командой и планировать бюджет для проекта.

Детям будет интересно в городе профессий «КидБург» — он находится на первом этаже образовательного комплекса «Техноград». Здесь можно познакомиться с разными специальностями — например, стать на время спасателем МЧС, стоматологом, инженером-испытателем или техно-стилистом.

Тех, кто интересуется модой, до 28 июля ждут на выставке Sustainable Shell, которая проходит в рамках Всероссийского выставочного проекта в области современной культуры «Взлет». В экспозиции работы начинающего дизайнера Анны Халиулиной. Она представила концептуальную коллекцию мужской и женской одежды, главная идея которой — переосмысление уже созданных вещей.

Множество спектаклей подготовили и организаторы летней образовательной программы «Знание. ВДНХ». Постановки представят в лектории павильона «Рабочий и колхозница».