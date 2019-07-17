РИАМО - 17 июл. На территории подмосковного музея-заповедника «Горки Ленинские» планируют создать арт-пространство для творческой молодежи, местом для встреч может стать старинная конюшня, сообщил РИАМО директор музея Олег Хромов.

«Мы с этого года предлагаем на своей территории создать одно из первых арт-пространств Подмосковья. У нас есть конюшня XIX века, внутри которой мы будем предлагать творческим людям – в основном это молодые художники, актеры, скульпторы, может быть, поэты и писатели - войти в такую интересную тусовку. В результате этого общения, может быть, родится новый фестиваль или мы вернемся к какому-то литературному прочтению известных произведений», - сказал Хромов.

Он подчеркнул, что у молодых художников, музыкантов и скульпторов есть огромная потребность в подобных бесплатных площадках.

Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» находится в Ленинском районе Московской области. На территории в 224,3 гектара сосредоточено около 100 памятников археологии, истории, архитектуры и культуры. Гости музея-заповедника имеют возможность познакомиться с уникальной коллекцией предметов, которая насчитывает более 50 тысяч единиц хранения.