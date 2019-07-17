РИАМО - 17 июл. Облачная погода и кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, температура воздуха не превысит 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Активные атмосферные фронты не покинут столичный регион и область днем в среду. При облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди, местами сильные, также возможна гроза. Максимальная температура воздуха в первой половине дня составит 20-22 градуса, по области – 20-25 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 742 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

По словам синоптиков, колебания метеоэлементов ощутимо сказывается на здоровье и самочувствии как метеозависимых людей, так и совершенно здоровых, что сопровождается различными психоэмоциональными и дискомфортными реакциями.

«Неблагоприятным внешним фактором останется колебания атмосферного давления. Оно негативно отразится на людях, предрасположенных к сосудистым спазмам (гипертоники, гипотоники, люди с частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией и вегетативными расстройствами)», – отмечается в материале.

Лето и летний отдых, санаторно-курортное лечение, закаливающие процедуры, которые можно проводить на природе, и медикаментозная поддержка помогут справиться с капризами летней погоды.

В Московском регионе по 18 июля включительно продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя и грозы. Это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.