РИАМО – 16 июл. Глава Балашихи Сергей Юров ознакомился с работой керамического завода в микрорайоне Кучино, в ходе выездного совещания он осмотрел территорию, новые цеха и обсудил вопросы развития предприятия с руководством завода, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Фряновский керамический завод», подразделение Кучино, входит в состав торгово-промышленного холдинга польской группы компаний «Церсанит». Основной вид деятельности – производство керамогранита для внутренних отделочных работ, напольного и настенного покрытия.

«В России три таких керамических завода (группы компаний «Церсанит» – ред.) и один из них располагается в микрорайоне Кучино на территории городского округа Балашиха. Компания постоянно модернизирует производство. Сегодня посмотрели новые корпуса и оборудование», – отметил Юров.

Он добавил, что с директором предприятия обсудили вопросы развития производства и увеличения объема товарооборота.

«Мы сейчас работаем над выпуском больших форматов – это продукция с нанесением новых глазурей и спецэффектов. Покупаем импортное оборудование, поставили современную цифровую печать. Планируем увеличивать производительность предприятия в 2020-2021 годах. Делаем акцент на качестве и внедрении новой линейки продуктов. Будем поддерживать сотрудничество с городом (Балашиха – ред.)». – дополнил директор предприятия Алексей Плотников.

В настоящий момент на предприятии работают более 400 человек. Свыше 300 сотрудников проживают в Балашихе. На предприятии существует центр обучения, оснащенный современным оборудованием и программами.