РИАМО - 16 июл. В столице по обвинению в превышении полномочий перед судом предстанут трое бывших должностных лиц Московской таможни, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Завершено расследование и направлены в суд уголовные дела в отношении начальника, заместителя и главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного контроля после выпуска товаров Московской таможни Центрального таможенного управления ФТС России и представителя коммерческой организации», - говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с 4 апреля по 23 мая 2018 года бывшие сотрудники таможни провели внеплановую выездную таможенную проверку в одном из торговых центров Москвы. В ее рамках обвиняемые незаконно разрешили владельцам торговых помещений заменить подлежащие таможенному контролю дорогие меховые изделия на более дешевые, а часть из них и вовсе исключить из временной зоны таможенного контроля, за что получили 5 миллионов рублей.