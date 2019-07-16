РИАМО - 16 июл. В столице осужден особо опасный рецидивист, его признали виновным в убийстве оппонента в московской электричке и приговорили к 11 годам колонии строгого режима, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора мужчине 1973 года рождения. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 (кража), пунктами «б», «в» части 2 статьи 158 (кража), частью 1 статьи 163 (вымогательство) и частью 1 статьи 105 (убийство) УК РФ.

«Приговором суда по совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», - говорится в сообщении.

Как установлено следствием и судом, в апреле 2018 года злоумышленник познакомился с мужчиной в электропоезде сообщением Каланчевская - Люблино. После совместного распития спиртных напитков у мужчин возникла ссора, впоследствии переросшая в обоюдную драку, в ходе которой рецидивист нанес потерпевшему удар ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия установлена причастность обвиняемого к совершению иных преступлений, совершенных на территории других субъектов РФ, это хищение чужого имущества (кражи) в городах Новороссийске и Кропоткине Краснодарского края, а также вымогательство в Ростове-на-Дону.

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