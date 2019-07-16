РИАМО – 16 июл. Товарному знаку Дулевского фарфорового завода исполняется 55 лет, «сокол» впервые был представлен скульптором Алексеем Сотниковым в 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе, где марка была отмечена высшей наградой – медалью Гран-при, его юбилей отпразднуют на фестивале 31 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

С лета 1964 года графическое изображение «сокола» стало товарным знаком завода.

«Дулевский фарфоровый завод – старейшее предприятие России по производству фарфора. Завод основан в 1832 году Терентием Кузнецовым. Фамилия Кузнецовых прочно ассоциируется с русским фарфором и фаянсом конца XIX – начала XX века. Наибольшее развитие завод получил в период управления Матвеем Сидоровичем Кузнецовым. Цеха завода были оснащены новым оборудованием, привезенным из Франции. Завод выпускал изысканные сервизы, которые использовались при российском императорском дворе, а также недорогую, доступную посуду», – отмечается в сообщении.

Юбилею дулевского «сокола» в этом году будет посвящен фарфоровый фестиваль «Агашка», который пройдет 31 августа в Ликино-Дулеве. Фестиваль в прошлом году стал обладателем Гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

«В программе мероприятия будут карнавальное шествие Фарфоровой королевы, экскурсии в музей Дулевского фарфорового завода, церемония бракосочетания «Фарфоровая свадьба», конкурс «Фарфоровая кокетка», мастер-классы художников-фарфористов, фарфоровая ярмарка, концерт», – уточняется в материале.

В 1918 году после Октябрьской революции завод был национализирован. Тот период привнес новое в стилистику дулевского фарфора. В качестве декора на изделиях размещались революционные символы страны. Художественное оформление фарфора было построено на динамике композиций с использованием ярких, контрастных цветов, изображений советских лозунгов и эмблем. В дальнейшем завод только увеличивал выпуск посуды, с большим успехом выступал на выставках.

«Триумфом стало участие завода во Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году, а в 1976 году за выдающиеся достижения в развитии фарфоровой отрасли предприятие было награждено орденом Ленина», – подчеркивается в материале.

С 1991 года завод находился в собственности трудового коллектива. В 2012 году, в связи с тяжелым финансовым положением, по решению трудового коллектива предприятие получило новых стратегических инвесторов. По настоящий день на предприятии идет масштабная модернизация. Установлены новые печи чешского и французского производства, смонтировано новое оборудование для формования изделий.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что сегодня на предприятии работает свыше 530 человек с конкурентной заработной платой, завод продолжает развиваться и остается крупнейшим в Европе по выпуску высококачественного фарфора.

«Мастера дулевского завода проводят большую работу по внедрению новых форм и рисунков. Дулевский фарфоровый завод поставляет свою продукцию в 75 регионов России и активно востребована за рубежом. Сейчас поклонники посуды и фигурок с «соколом» есть в шести странах ближнего зарубежья, также в США, Канаде, Норвегии и других странах», – перечислил Хромов.