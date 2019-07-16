РИАМО - 16 июл. В парке «Пехорка» в Балашихе 27 июля состоится фестиваль подмосковных парков, в рамках которого пройдет торжественная церемония награждения лучших парков 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В этом году на смотр-конкурс было подано 52 заявки. В номинации «Лучший парк культуры и отдыха» - 10 заявок; «Лучшая концепция (проект) развития парка культуры и отдыха» - 34 заявки; специальная денежная премия смотра-конкурса «За лучший проект «Танцевальная площадка» - восемь заявок.

«Группа экспертов провела анализ представленных материалов и презентаций участников конкурса, осуществила выезды в парки. Победители будут объявлены на фестивале. Победителям будут вручены гранты в размере: лучший парк - 25 миллионов рублей, лучшая концепция - 75 миллионов рублей, лучшая танцевальная площадка - 5 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

В работе фестиваля примут участие артисты Любовь Аксенова, Екатерина Шпица, Григорий Служитель, Мадлен Джабраилова - они прочитают посетителям свои любимые сказки. Пройдет и сборный концерт лучших музыкантов Москвы «История музыки».

«Большой джазовый оркестр» под управлением Петра Востокова исполнит всеми любимые хиты. Ожидается большое театральное приключение от творческого объединения «КТОМЫ». Главным событием станет выступление хедлайнера фестиваля - известной исполнительницы Луны.

Посетители также смогут насладиться представлением от «Звезд русского балета». Выступят в «Пехорке» и такие группы, как Garage Band и Life of Soze. В мероприятии примет участие Виталий Ульянов, победитель шоу «Танцы» на ТНТ. Он проведет танцевальный мастер-класс для всех желающих попробовать себя в танцах.

Для маленьких посетителей будет много развлечений и сюрпризов. Например, творческое объединение «Т9» представит свой спектакль «Муха-Цокотуха». Помимо этого, независимый театральный проект PANAMA проведет мастер-классы. Будут организованы зоны детского досуга. Завершится вечер праздничным салютом в 22:00.

Как провести лето в Подмосковье>>