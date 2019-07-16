РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 июл. В подмосковных Люберцах пользователи социальных сетей удивились необычным грозовым облакам, которые надвигались на город, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В соцсети Instagram появились фотографии и видео с красивыми грозовыми облаками. Некоторые пользователи назвали увиденное в небе «ковчегом в прекрасное», а другие – «апокалиптической воронкой».

После того, как в Люберцах прошел дождь с грозой, необычные облака исчезли.