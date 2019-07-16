РИАМО - 16 июл. Дорожные службы досрочно приступили к ремонтным работам на мосту через реку Горетовку в городском округе Солнечногорск, объект расположен на дороге Брехово – Рузино – Зеленоград, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Мост имеет общую протяженность 38,4 метра и интенсивность движения порядка 4 тысяч автомобилей в сутки. В рамках работ будут отремонтированы опоры, балки, выполнена замена мостового полотна, переустройство тротуаров, нанесена новая гидроизоляция, установят металлические барьерные ограждения и перила», - уточняется в материале.

Объект будет отремонтирован за счет бюджета Московской области. Работы планируется завершить до конца года.

На время ремонта моста будет организовано реверсивное движение, установлены светофорные объекты, соответствующие знаки и информационные щиты.