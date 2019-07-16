РИАМО - 16 июл. В столице окружные избирательные комиссии отказали в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы оппозиционеру Дмитрию Гудкову и актеру Андрею Соколову, сообщает «Интерфакс».

«Избирательная комиссия 5-го округа отказала в регистрации кандидату в Мосгордуму оппозиционеру Дмитрию Гудкову. Комиссия 43-го округа также во вторник отказала в регистрации актеру Андрею Соколову. <…> В том же 43-м округе, как и Соколов, выдвигался бывший лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Из представленных им 4940 подписей избирателей 618 признаны недействительными и недостоверными, что выше допустимых 10%. Принято решение о снятии его с выборов», - говорится в сообщении.

Также во вторник после проверки подписей было отказано в регистрации Любови Соболь (43-й округ), Ивану Жданову (8-й округ), Константину Янкаускасу (32-й округ), Юлии Галяминой (9-й округ, самовыдвижение), Кириллу Гончарову (32-й округ, «Яблоко»).

Накануне отказ в регистрации получил оппозиционный кандидат по 45-му округу Илья Яшин.

Ранее заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев провел встречу с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы и пояснил, что ЦИК не имеет права вмешиваться в решения о регистрации, в ЦИКе можно обжаловать только действия или бездействие избиркомов.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.