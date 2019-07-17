РИАМО - 17 июл. Чемпионат Евразии по конному спорту впервые проведут в 2019 году, он стартует в среду в Дмитровском городском округе.

«Разговоры о евразийском чемпионате велись с 2005 года. Это абсолютно новый региональный формат для Международной федерации конного спорта, объединяющий на территории нашей страны Европу и Азию», - сказал советник президента Федерации конного спорта России Максим Кретов.

Чемпионат Евразии по конному спорту будет проходить до 21 июля в конноспортивном комплексе Maxima Park в Дмитровском городском округе. Сборные примут участие в соревнованиях по конкуру, выездке и пробегам. Всадники будут состязаться в командном и личном зачетах.

«Самое интересное, что первый турнир проходит в юбилей ЕврАзЭС (Евразийского экономического сообщества – ред.), у них в этом году пятилетие. Поэтому мы пригласили послов и представителей стран ЕврАзЭС присутствовать на этом мероприятии», - добавил Кретов.

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