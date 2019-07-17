РИАМО - 17 июл. В среду в рамках проекта «Культурная среда» в городском округе Солнечногорск расскажут об истории развития легендарных высших офицерских курсов «Выстрел», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Встреча состоится в арт-шатре на набережной озера Сенеж. Перед участниками выступит Владимир Кривулин, ветеран Вооруженных сил, член Союза журналистов России, автор многочисленных публикаций в российской и зарубежной печати на темы военно-патриотического воспитания, истории края, культуры и искусства, директор музея ратной и трудовой славы «Выстрел», почетный гражданин городского округа.

«Проект посвящен 90-летию Солнечногорска и 90-летию Подмосковья. Он стартовал 12 июня на Советской площади, в День России. С этого дня участие в «Культурной среде» приняли свыше 500 человек», – сказала начальник управления культуры Солнечногорска Наталья Малащук.

Она отметила, что проект находит все больший отклик среди жителей округа и проходит уже по всей его территории. Так, к Солнечногорску присоединились Андреевка, Кривцовское, Кутузовское, Менделеево, Пешковское, Поварово и Соколовское.

Проект «Культурная среда» проводят каждую неделю по средам в 17:00. Организаторы рекомендуют посетить его слушателям и экспертам в сфере краеведения, литературы, живописи, а также почетным жителям округа, спортсменам, специалистам в области культуры, образования, бизнеса, социальной политики и всем желающим.

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