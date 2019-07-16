РИАМО - 16 июл. Госжилинспекция Московской области выявила массу нарушений в содержании жилых домов в Дмитровском городском округе и Сергиевом Посаде, допущенных управляющими организациями, в ходе проверки по поступившим жалобам, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На проблемы с содержанием многоквартирных домов пожаловались жильцы дома №3 по бульвару Свободы в Сергиевом Посаде и дома №7 в поселке Горки-27 в Дмитровском городском округе

«В Сергиевом Посаде инспекторы обнаружили ослабленные связи отделки с фасадными стенами, поврежденный козырек подъезда. Кроме того, лестницы в доме содержались ненадлежащим образом, штукатурка частично осыпалась со стен и потолка, на некоторых этажах сломалась напольная плитка», - говорится в сообщении.

Проверка в Дмитрове выявила 10 нарушений жилищного законодательства. К проблемам с разрушившимися штукатуркой и потолками в подъездах, добавилось ненадлежащее содержание приборов освещения, электрооборудования и газового оборудования. Инспекторы также зафиксировали повреждения теплоизоляции труб горячего водоснабжения и отопления, ступеней на крыльце и так далее.

«Организациям, управляющим вышеуказанными многоквартирными домами, незамедлительно выданы предписания о приведении общедомового имущества в нормативное состояние, соответствующее требованиям жилищного законодательства», - уточняется в материале.

На ООО «УК Контур» из Сергиева Посада было заведено дело об административном правонарушении. Сейчас оно находится на рассмотрении в мировом суде. В тоже время начальник участка обособленного подразделения «Центрально-Западное» ООО «ГУЖФ» из Дмитрова уже выплатил штраф за несоблюдение установленных норм.

На данный момент все нарушения уже устранены, общедомовое имущество в обоих домах приведено в надлежащее состояние.