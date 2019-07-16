РИАМО - 16 июл. Жителей Московской области предупредили, что при контакте с дикими животными в лесу нужно соблюдать предельную осторожность, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Проведение работ по лесоводственному уходу за лесными культурами в Филатовском участковом лесничестве вместе с сотрудниками лесной охраны «проконтролировал» заяц, который так увлекся наблюдением за рабочими, что позволил лесничим себя поймать. После короткой фотосессии «внештатный помощник» был отпущен на волю.

«Не пытайтесь ловить диких животных! Напоминаем, что при контакте с ними следует соблюдать осторожность. Например, заяц при сближении с противником начинает отчаянно кусаться, и вы можете получить не только глубокую рану, но и увечье, резкий удар его задних лап способен привести к серьезной травме», - говорится в сообщении.

Кроме того, дикие животные часто страдают различными заболеваниями и могут легко заразить человека.