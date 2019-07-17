РИАМО - 17 июл. Расписание нескольких электричек Черустинской ветки Казанского направления Московской железной дороги будет изменено со среды на три дня, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Изменения связаны с проведением ранее запланированных ремонтно-путевых работ на станции «Куровской». Их проводят для обеспечения безопасности пассажиров. Ремонт стартует в 22:00 17 июля и закончится в 08:00 19 июля.

«При разработке технологических окон железнодорожники приняли все необходимые меры, чтобы изменения в расписании пригородных поездов были минимально возможными. На время работ движение поездов МЖД организует по соседнему пути», - говорится в сообщении.

Ремонтные работы скажутся на рейсах Москва – Куровская, Москва – Егорьевск-2, Москва – Шатура, Куровская – Черусти, Куровская – Воскресенск, Куровская – Егорьевск-2. Также будут изменены время отправления и прибытия нескольких электричек, а также количество остановок на их маршруте.

Более подробно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».