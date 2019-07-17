РИАМО - 17 июл. На территории Подмосковья в среду пройдет ежегодный фестиваль агротехнологий «День поля Московской области – 2019», он будет проводиться уже в 24-й раз, сообщается на сайте мероприятия.

«Мероприятие проходит каждый год в разных районах региона. В этом году этот традиционный праздник состоится вблизи деревни Карпово Дмитровского городского округа», - говорится в сообщении.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, программа «Дня поля Московской области» рассчитана не только на аграриев, но и станет интересна и полезна для всех жителей региона и столицы.

В рамках праздника в Подмосковье выберут лучшего пахаря региона. Более 60 механизаторов со всей Московской области примут участие в конкурсе. Землепашцы продемонстрируют свое мастерство, поделятся опытом друг с другом, обсудят новейшие достижения АПК и познакомятся с новыми образцами сельхозтехники.

В этом году впервые в регионе соревноваться будут и студенты учебных заведений сельскохозяйственного направления. Конкурс «Студент-пахарь» определит уровень теоретической и практической подготовки обучающихся по профессии тракториста-машиниста, будет способствовать повышению мастерства и освоению новой сельхозтехники и технологий.

Также в среду в рамках фестиваля один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире группа «Акрон» и Минсельхозпрод Подмосковья планируют подписать соглашение о сотрудничестве, направленное на информационно-консультационное взаимодействие сторон в области минеральных удобрений и оказания агрохимических услуг.

Еще одно соглашение планируется подписать между министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н. И. Пирогова Минздрава России. Оно предусматривает расширение сотрудничества и совместной деятельности в области развития инновационных технологий для нужд сельского хозяйства в отрасли животноводства.