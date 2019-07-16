РИАМО - 16 июл. Среди жителей городского округа Солнечногорск началось голосование за лучший проект благоустройства общественных территорий, им предстоит до 26 июля выбрать из 10 предложенных концепций, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Каждый проект показали жителям территориальных управлений в рамках общественных обсуждений. При подготовке концепций создатели учли, что жителям нужны новые зоны отдыха и зоны общественного притяжения.

«Каждый вариант отличен тем, что в нем присутствует стремление сохранить природный характер территории. Отдать свой голос можно по ссылке», - говорится в сообщении

Кроме того, для удобства жителей в каждом территориальном управлении будут стоять урны для сбора голосов и опросные листы, где будут перечислены все проекты.