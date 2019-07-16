РИАМО – 16 июл. Жители Подмосковья с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) будут иметь право на бесплатную парковку во всех регионах страны, начиная со следующего года, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Госдума приняла поправки в закон, который упрощает гражданам с ОВЗ процедуру получения мер социальной поддержки и услуг.

«В частности, по инициативе «Единой России» уточнено право на бесплатную парковку для инвалидов во всех регионах страны. Ранее статья 15 181-ФЗ подразумевала предоставление бесплатных парковочных мест независимо от того какое это учреждение: социальное, культуры, спортивное, медицины, торговые комплексы. Норма: не менее 10% от общего количества парковочных мест и не менее одного места для людей с ОВЗ», – отмечается в сообщении.

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Владимир Вшивцев уточнил, что в принятии решения были некоторые спорные аспекты.

«Был нюанс, что этим пользуются инвалиды I и II групп. Или же транспорт, перевозящий инвалида или детей инвалидов. При этом, необходимо предоставить медицинские документы, подтверждающие статус инвалида или представителя человека, который является инвалидом. Тебе выдается специальный знак, который зарегистрирован и связан с твоим номером машины или той, которая тебя перевозит», – пояснил он.

Согласно нововведениям, норма по созданию парковочных мест для людей с ОВЗ остается прежней, а вот воспользоваться правом на бесплатную стоянку инвалиды смогут теперь в любом городе РФ.

Получать информацию правоохранительные органы будут через общероссийский электронный реестр инвалидов.

«Почему именно сейчас подошли к этому. Во-первых, создан единый реестр инвалидов, куда через МФЦ, либо через пенсионный фонд или через госуслуги можно подать данные своего автомобиля. Данный федеральный реестр позволяет наладить межведомственное взаимодействие. Сотрудник системы контроля может зайти и увидеть твой автомобиль. Это упрощает систему», – уверен Вшивцев.

Также рассчитывать на получение права бесплатно пользоваться парковочными местами предоставляется теперь и инвалидам III группы. За исключением некоторых случаев.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов разъяснил, что «такие поправки в закон дополнительно дают возможность инвалидам расширить возможность получения государственных и муниципальных услуг».

«Мы считаем, что люди с ОВЗ должны себя чувствовать свободно. Им необходимо предоставить возможность самостоятельно передвигаться по стране. Быстро и качественно получать услуги. С точки зрения изменения законодательства, вносится много нужных и правильных вещей», – заверил он.

Закон вступает в силу с 1 июня 2020 года. Тогда же устанавливается переходный период сроком на шесть месяцев, в течение которого инвалиду (его законному или уполномоченному представителю) предоставляется возможность подачи заявления для размещения сведений о своем транспортном средстве в федеральном реестре инвалидов.