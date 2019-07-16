РИАМО – 16 июл. Подмосковные легкоатлетки Анна Коробова и Аделина Халикова выступят на юниорском первенстве Европы в Швеции, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 18 по 21 июля в шведском городе Бурос пройдет первенство Европы по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет. За медали поборются и подмосковные спортсмены.

«В составе сборной России выступят Анна Коробова в метании молота и Аделина Халикова в прыжках в высоту. Квалификационные раунды в прыжках в высоту и метании молота пройдут 18 и 19 июля, а 20 июля состоятся финалы», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков полагает, что Московская область может гордиться своей легкоатлетической школой и спортсменами, которых она выпускает.

«Например, легендарная Мария Ласицкене является сильнейшей в современности прыгуньей в высоту, одерживающей победы в большинстве международных легкоатлетических соревнований. Однако, есть и спортсмены, которым только предстоит покорить спортивный Олимп и защищать честь Московской области и России на различных турнирах и первенствах. В числе сильнейших юниоров страны, удостоившихся права поехать на первенство Европы, есть две подмосковных спортсменки - Анна Коробова и Аделина Халикова», – заключил Терюшков.