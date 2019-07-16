РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 июл. Территорию возле Никольского храма в микрорайоне Павшинская пойма Красногорска благоустроят до конца сентября текущего года, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета по вопросам архитектуры и строительства Дмитрий Петрухин.

Во вторник он встретился с жителями близлежащих к храму многоквартирных домов, чтобы проинформировать, какие работы запланированы, и ответить на имеющиеся у граждан вопросы. В мероприятии приняли участие советник главы городского округа по вопросам микрорайона Павшинская пойма Владимир Леонов, депутат совета депутатов муниципалитета Вера Иванова и горожане.

«Территория возле храма будет благоустроена с устройством зон отдыха, освещения, детских площадок, подъездов», – сказал Петрухин.

Он уточнил, что в рамках благоустройства территории площадью свыше 4 гектаров обустроят четыре детские площадки с малыми архитектурными формами в экостиле, с отсылкой к деревянному зодчеству. Одну детскую площадку реконструируют на придомовой территории. Еще три площадки планируют разместить вдоль пешеходного моста – на расстоянии примерно 30 метров друг от друга.

Прихрамовая территория станет продолжением набережной Москвы-реки. После завершения работ общая протяженность благоустроенной набережной превысит 1,1 километра, что станет рекордом для Подмосковья.

«Заключен контракт на общую сумму свыше 200 миллионов рублей. Средства выделены из регионального и муниципального бюджетов», – добавил Петрухин.

Он отметил, что официально срок реализации проекта – октябрь 2019 года.

«Однако, по поручению главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной, все работы должны быть завершены до конца сентября», – пояснил Петрухин.