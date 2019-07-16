РИАМО - 16 июл. Медики Щелковского перинатального центра спасли пациентку из Москвы со сложной беременностью, сейчас мама и ее два ребенка здоровы и чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Врачи выявили у женщины тяжелое осложнение - преэклампсию на довольно раннем сроке, а также очень редкий тип беременности двойней.

«Сложность случая состояла в том, что у пациентки была монохориальная моноамниотическая двойня – крайне редкое акушерское осложнение, встречающееся в одном случае на 25 тысяч беременностей. У таких близнецов все общее — и плацента, и амниотический пузырь. Было обнаружено, что пуповины детей переплелись настолько сильно, что образовали подобие тугой «косы». Такое переплетение вызвало значительную компрессию сосудов, что могло грозить тяжелыми последствиями вплоть до внутриутробной гибели плодов», - сказал главврач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

Он отметил, что при поступлении состояние мамы и малышей было критическим, для его стабилизации пациентка была госпитализирована в отделение патологии беременности.

Благодаря усилиям специалистов, беременность удалось сохранить максимально долго. В результате женщину удачно родоразрешили путем планового кесарева сечения на доношенном сроке беременности.