РИАМО - 16 июл. В Москве окружная избирательная комиссия 43-го округа отказала зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и рок-музыканта Сергея «Паука» Троицкого, сообщает «Интерфакс».

«Из 4940 подписей, предоставленных Соболь в ее поддержку, 712 признаны недействительными, одна - недостоверной. Таким образом, недействительными признаны 14,4% подписей, что значительно больше допустимых 10%. <…> Из 4610 представленных Сергеем Троицким подписей недействительными признаны 687», - говорится в сообщении.

По состоянию на утро вторника было отказано в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму. Окончательные решения о регистрации обнародуют 17 июля.

Ранее заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев провел встречу с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы и пояснил, что ЦИК не имеет права вмешиваться в решения о регистрации, в ЦИКе можно обжаловать только действия или бездействие избиркомов.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.