РИАМО – 16 июл. В городском округе Клин полицейские раскрыли кражу ноутбука, стоимость которого оценивается в 40 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 64-летней местной жительницы о краже ноутбука из ее квартиры, расположенной в одном из домов на улице Клинская. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении данного преступления участковыми уполномоченными полиции установлен и задержан 43-летний местный житель», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.