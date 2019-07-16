РИАМО - 16 июл. До 30 августа в городском округе Воскресенск принимают работы на конкурс «Мой двор – моя гордость», жители уже прислали заявки во всех шести номинациях, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Не первый год воскресенское муниципальное унитарное предприятие «Управление домами» проводит конкурс «Мой двор – моя гордость», учрежденный по инициативе Общественной палаты Московской области при поддержке министерства благоустройства региона.

«В конкурсе участвуют инициативы жителей многоквартирных домов. На странице компании в социальной сети «ВКонтакте» уже появились фотографии, присланные на конкурс этого года. Участие в конкурсе несложное. Участники присылают фотографии своих дворов с указанием номинации», - говорится в сообщении.

В этом году уже есть заявки во всех номинациях: «В гостях у сказки» (двор, оформленный по мотивам сказок), «Цветочная поляна» (оценивается лучшая клумба), «Очумелые ручки» (благоустройство из подручных материалов), «Всем миром» (коллективная работа жителей по благоустройству дворовой территории), «Один за всех» (благоустройство двора одним человеком), «Приз зрительских симпатий».

Сроки проведения конкурса - с 1 июня по 30 августа текущего года. Работы победителей муниципального конкурса будут представлены в Общественную палату Московской области для выдвижения их на региональный этап конкурса «Мой двор - моя гордость».