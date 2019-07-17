РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 июл. Для жителей подмосковной Балашихи в среду запустят второй бесплатный набор «Школы оптимального здоровья», сообщается в Instagram-аккаунте общественной палаты городского округа.

«С 17 июля в 12:00 стартует второй набор «Школы оптимального здоровья». Вас ждут: уникальное занятие с персональным тренером, незабываемый мастер класс по приготовлению блюд здорового питания, консультация психолога и обследование в центре «Здоровье» балашихинской областной больницы. Приходите, будет интересно, мы ждем вас», – говорится в сообщении.

Курс рассчитан на 5 недель.