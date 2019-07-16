РИАМО – 16 июл. Мобильная поликлиника позволяет жителям населенных пунктов городского округа Солнечногорск следить за своим здоровьем, так, граждане могут измерить уровень сахара в крови и артериальное давление, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Более 20 жителей деревни Лопотово прошли медицинское обследование в передвижной мобильной поликлинике солнечногорской Центральной районной больницы.

«Они смогли проверить внутриглазное и артериальное давление, сделать УЗИ, определить степень насыщения крови кислородом, сдать анализ крови на холестерин и гемоглобин, пройти осмотр гинеколога, врача ультразвуковой диагностики и врача общей практики. Обследование прошли 23 человека», – отмечается в сообщении.

Автомобиль мобильной поликлиники оснащен различным медицинским оборудованием: ЭКГ-аппаратом, портативным УЗИ-аппаратом, офтальмоскопом, отоскопом, индикатором внутриглазного давления и оборудованием для проведения лабораторных исследований, дерматоскопом для исследования кожи, позволяющим диагностировать меланому на ранней стадии с точностью 90%.

Сотрудники мобильной поликлиники – квалифицированные врачи и медсестры Центральной районной больницы. Ранее выездное обследование в мобильной поликлинике прошли жители деревень Головково и Никулино.

С графиком выездов мобильной поликлиники можно ознакомиться на сайте Солнечногорской ЦРБ в разделе центральной районной поликлиники по ссылке.

Выезды происходят еженедельно, ближайший запланирован на 23 июля в деревню Ермолино.

Специалисты будут принимать всех желающих с 9:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Комплекс приобретен в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья на 2014-2020 годы».