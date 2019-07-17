РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июл. В подмосковных Котельниках в среду пройдет прием жителей по вопросам сельского хозяйства и продовольствия, граждан примет представитель областного ведомства, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Семнадцатого июля в общественной приемной органов исполнительной власти Подмосковья и органов местного самоуправления Московской области в городском округе Котельники состоится прием населения представителем министерства сельского хозяйства и продовольствия», – говорится в сообщении.

Прием будет проходить по адресу: Котельники, микрорайон Белая Дача, дом №62, кабинет 12. Представитель примет граждан с 10:00 до 13:00.