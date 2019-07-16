РИАМО - 16 июл. За минувшую неделю инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели 168 проверок строящихся в регионе объектов, а застройщики устранили 241 нарушение, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«По предписаниям инспекторов устранено 176 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок 28 строительных площадок, устранено 19 нарушений порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на один объект, а также устранено 17 иных нарушений», – сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Всего с 8 по 14 июля сотрудники ведомства выявили 276 нарушений градостроительного законодательства и норм строительства.