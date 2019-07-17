РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 июл. В подмосковном Королеве в среду торжественно откроют 20-тысячный супермаркет розничной сети «Магнит», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Магазин будет открыт на улице Пионерской, 30А.

«Около 2/3 магазинов торговой сети «Магнит» сейчас работают в городах с населением менее 500 тысяч человек, около половины всех точек открыты там, где проживает менее 100 тысяч человек», – говорится в сообщении.

В настоящее время популярностью у жителей пользуются именно подмосковные товары. Торговые сети постоянно увеличивают свое присутствие в регионе, наращивая возможности поставки продукции в магазины формата «у дома». Высокая конкуренция в данном сегменте позволяет удерживать цены на продукцию на низком уровне.

Розничная сеть «Магнит» – одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России, лидер по количеству магазинов. На конец июня текущего года в Московской области работает 1 841 торговая точка в 280 населенных пунктах: «у дома» – 1 454 магазинов, супермаркеты «Магнит Семейный» – 18, «Магнит Косметик» – 313, «Магнит Аптека» – 56, распределительные центры в городах Дмитров и Коломна.

На данный момент в компании трудоустроено 21 167 жителей Москвы и Московской области.