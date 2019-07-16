РИАМО – 16 июл. Губернаторская премия «Наше Подмосковье» заинтересовала жителей Солнечногорска, с начала приема заявок они представили уже 426 проектов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Для сравнения, в прошлом году жители Солнечногорска подали всего 358 заявок в семи номинациях. В нынешнем году основных номинаций у премии губернатора «Наше Подмосковье» четыре – «Экология», «Творчество и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность», «Прорыв». Последняя пользуется наибольшей популярностью. Так, на номинацию «Прорыв» солнечногорцы подали 142 заявки.

«Однако два лидирующих по количеству голосов проекта числятся в номинации «Волонтерство и благотворительность»», – говорится в сообщении.

Подать заявку на участие в премии за реализованные социально значимые проекты можно до 4 августа на сайте (https://наше-подмосковье.рф).

Призовой фонд ежегодной премии, утвержденный губернатором Московской области Андреем Воробьевым, составляет 180 миллионов рублей. Более подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте премии.