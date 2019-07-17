РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 июл. В поселке Жилино-1 подмосковных Люберец в среду ненадолго отключат электроэнергию, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«Уважаемые жители поселка Томилино, 17 июля с 10:00 до 11:00 и с 14:00 до 15:00 будет прекращена подача электроэнергии в поселке Жилино-1», – говорится в сообщении.

По информации Раменского филиала АО «Мособлэнерго», электроэнергии не будет в связи с ремонтом оборудования.