РИАМО - 16 июл. Бюджет Москвы имеет социальную направленность, более 50% тратится именно на социальную сферу, на втором месте по затратам находится создание транспортной инфраструктуры, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Одна из традиций города, и это мы по сути подтверждаем каждый год, что бюджет города Москвы имеет социальную направленность. Это говорит о том, что более 50% тратится на социальную сферу. Если говорить о второй строчке по затратам, это как раз связано с созданием транспортной инфраструктуры», - сказал Шапошников в эфире телеканала «Москва 24».

Он напомнил, что некоторое время назад были изменения федерального законодательства, связанные с отменой определенных льгот для инвалидов, ветеранов, ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

По его словам, все льготы, которые ранее были прописаны в федеральном законе и из которого были исключены, удалось вернуть всем вышеуказанным категориям.

«Также нам удалось за этот период, если говорить о пяти годах работы Московской городской думы, помочь определенным категориям – это люди старшего поколения. Старше 70 лет, например, они оплачивают только 50% взноса на капитальный ремонт, старше 80 вообще не оплачивают, то есть получают от города стопроцентную компенсацию», - отметил Шапошников.

Ранее руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян сообщал, что почти 4,5 миллионов жителей Москвы имеют те или иные льготы, из них 4 миллиона человек – льготы на услуги ЖКХ и капремонт жилья.