РИАМО – 16 июл. Главный судебный пристав Подмосковья проведет личный прием 17 июля, мероприятие начнется в Лобне в 15:00, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

В среду, 17 июля, главный судебный пристав Московской области Николай Коновалов проведет личный прием жителей городского округа Лобня.

«Граждане и представители организаций смогут получить подробную информацию по вопросам исполнения судебных решений, применения мер принудительного взыскания, а также по другим актуальным вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов», – отмечается в сообщении.

Прием пройдет в помещении Лобненского ГОСП по адресу: улица Некрасова, дом 11 с 15:00 до 16:00.

«При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Справки и предварительная запись на прием по телефону: 8(498)577-30-25», – резюмируется в сообщении.