РИАМО – 16 июл. Фирму «Торгос» внесли в реестр недобросовестных поставщиков в связи с невыполнением условий договора, говорится в сообщении пресс-службы управления Московского областного УФАС России.

Ранее были рассмотрены сведения, представленные МБУ физической культуры и спорта «Физкультурно-спортивный комплекс «Метеор» городского поселения Пересвет», в отношении ООО «Торгос» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок ООО «Торгос» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения», – отмечается в сообщении.

По этой причине учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на поставку резиновой крошки для нужд МБУ ФСК «Метеор».

На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Торгос» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Торгос» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.