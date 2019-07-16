РИАМО - 16 июл. Более 1,2 тысячи сотрудников и 210 единиц техники «Мосводостока» работают на улицах столицы из-за сильного дождя, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы предприятия.

«В связи с неблагоприятной погодой, в том числе с выпадением обильных осадков в Москве на 16 июля, ГУП «Мосводосток» работает в усиленном режиме. Для обеспечения бесперебойной работы водоотводящей системы города и ликвидации скоплений воды порядка 1,2 тысячи сотрудников ГУП «Мосводосток» переведены на усиленный режим работы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на улицы города выехало около 210 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей воду.

«При возникновении скоплений воды на дворовых территориях города, в период выпадения осадков жители могут подать заявку на откачку воды в диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» по круглосуточному телефону: 8(495)657-87-03», - добавил представитель пресс-службы.