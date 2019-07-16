РИАМО – 16 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пилотную программу трудоустройства малоимущих семей с детьми, участие в проекте является добровольным, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник президиум правительства Москвы принял постановление «О реализации пилотной программы по повышению уровня доходов малоимущих семей с детьми в городе Москве», в рамках которой планируется отработать и внедрить новую модель активной помощи семьям в преодолении бедности.

«Анализ ситуации показывает, что в большинстве случаев бедность прямым образом связана с отсутствием у людей достойной работы и приличного заработка. Поэтому наиболее эффективной является помощь таким семьям в трудоустройстве. Москва является регионом с самым низким уровнем безработицы в России (1,2%). Тем не менее, некоторые люди не могут встроиться в рынок труда и найти работу, которая подходит именно им – по характеру, квалификации, условиям труда и множеству других параметров», – отмечается в сообщении.

Наиболее часто с подобными проблемами сталкиваются имеющие детей люди с низкими доходами, так как им сложнее других получать новые знания и увидеть открывающиеся возможности. С учетом этих факторов пилотная программа содержит набор мер по повышению конкурентоспособности и востребованности на рынке труда и оказанию содействия в трудоустройстве для трудоспособных членов этих семей.

Программа распространяется на проживающие в Москве семьи с детьми, совокупный доход которых ниже величины прожиточного минимума.

«Участие в программе является добровольным. Приглашаются только мотивированные семьи, которые желают улучшить собственную жизнь и готовы прилагать для этого необходимые усилия. Информирование потенциальных участников о возможном участии в пилотной программе будет осуществляться путем адресных рассылок и звонков по телефону, в личных беседах с социальными работниками, а также посредством таргетированной рекламы в социальных сетях и Интернете», – добавляется в материале.

Участники смогут получить содействие в трудоустройстве и сопровождение на рабочем месте в первое время после выхода на работу, включая помощь в составлении резюме и его размещении на специализированных сайтах. Кроме того, им подберут вакансии и окажут сопровождение в ходе собеседований с потенциальными работодателями.

Кроме того, граждане смогут пройти курсы повышения квалификации, им предоставляется переобучение – бесплатно с выплатой стипендии (11,28 тысячи рублей в месяц).

Также будут проводить тренинги по навыкам личностного роста, повышению мотивации, эффективному поиску работы, снятию психологических барьеров и многое другое.

Участники пилотной программы не должны беспокоиться об отмене льгот, которые им доступны как малоимущей семье. При условии успешного трудоустройства они сохранят право на получение в течение 3 лет адресных детских пособий, доплат к пенсии, либо доплаты к пенсии по потере кормильца.

Помимо этого, если каких-то федеральных и региональных, социальных выплат и субсидий участник программы еще не получает, ему помогут их оформить.

Для участия в программе нужно обратиться в специализированный центр трудоустройства «Моя карьера», где индивидуальный консультант в личной беседе соберет информацию о предыдущем опыте работы членов семьи, образовании, желаемом уровне доходов, предпочтениях и барьерах, препятствующих трудоустройству.

«На основе этой информации будет составлен индивидуальный план участия в пилотной программе. После трудоустройства участник программы сможет заключить соглашение о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки (сохранение льгот малоимущей семьи, предоставление ребенку места в детском саду и другие). После выхода соискателя на работу еще 3 месяца специалисты «Моей карьеры» будут помогать ему адаптироваться к работе, решать возникающие проблемы, оказывать психологическую помощь и делать все возможное, чтобы человеку было комфортно трудиться», – заключается в сообщении.