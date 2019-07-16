РИАМО – 16 июл. В подмосковном Жуковском мужчина приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок один год после попытки предложить взятку судебному приставу-исполнителю, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Следователем следственного отдела по городу Жуковский ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу» в отношении гражданина, совершившего покушение на дачу взятки в размере 120 тысяч рублей за незаконное снятие запрета на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества.

«Приговором Жуковского городского суда Московской области гражданин Т. признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год», – отмечается в сообщении.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области напоминает, что действия коррупционной направленности являются серьезным нарушением и караются в соответствии с законодательством РФ.