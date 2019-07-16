РИАМО - 16 июл. В понедельник спасатели помогли выбраться из лесополосы шестерым потерявшимся грибникам, все они вышли, откликнулись на звук сигнализации спасательной машины, сообщается на сайте ГКУ Подмосковья «Московская областная противопожарно-спасательная служба».

В 13:30 на пульт связи диспетчера 201-й пожарно-спасательной части Балашихинского территориального управления «Мособлпожспаса» поступил звонок от оператора службы «112». В сообщении говорилось, что потерялись две женщины.

«Женщины пошли собирать грибы в лесной массив, расположенный напротив дома №1 по улице Летная микрорайона Авиаторов Балашихи. На вызов незамедлительно выдвинулась дежурная смена спасателей под руководством старшего смены Олега Калмыкова», – говорится в сообщении.

Прибыв на место, спасатели установили по телефону связь с женщинами, включили звуковую сигнализацию на аварийно-спасательном автомобиле, и, убедившись, что женщины ее услышали, выдвинулись к ним на помощь. В 14:25 спасатели вывели женщин из леса. Старший смены Олег Калмыков уточнил, что закончив первую поисковую операцию, в 14:30 спасатели выехали в район национального парка «Лосиный остров», в котором заблудились еще две женщины.

«Перейдя Щелковское шоссе, они в поисках грибов зашли в лес между микрорайонами Янтарный и Изумрудный и заблудились. Мы установили с ними телефонную связь и, применяя звуковые сигналы, сориентировали заплутавших грибников. В 15:00 мы вывели женщин из леса. Медицинская помощь никому из потерявшихся не потребовалась», – добавил Калмыков.

В 19:50 в 237-ю пожарную часть Ленинского территориального управления ГКУ «Мособлпожспас» поступил сигнал о заблудившихся в лесу грибниках. Работники пожарной части под руководством начальника караула Алексея Болкунова незамедлительно выехали на поиски потерявшихся любителей тихой охоты. Специалист уточнил, что мужчина и женщина заблудились в районе СНТ «Острожки-2».

«У предполагаемого места нахождения грибников спасатели включили фары автомобиля и пожарную сирену. Сначала заплутавшие люди не услышали ее, потом им стало казаться, что звук идет то с одной, то с другой стороны. В конце концов, через 20 минут поисков, они были найдены целыми и невредимыми», – уточнил Болкунов.

Сотрудники «Мособлпожспаса» дали грибникам советы, которые помогут в будущем обезопасить себя. Так, при сборах в лес важно сказать родственникам или знакомым свой маршрут и планируемое время возвращения. При себе нужно иметь свисток, который понадобится для подачи сигнала в случае потери. Мобильный телефон надо зарядить полностью, также стоит убедиться, что на балансе есть деньги для исходящих звонков.

Одежда собравшегося в лес должна быть в ярких тонах, чтобы можно было заметить с воздуха, а в самом лесу заранее нужно определить объекты для ориентации в лесу.

При походе в лес при себе нужно иметь компас, спички, нож, запас воды и продуктов (шоколад, орехи). Тем, кто регулярно принимает лекарственные препараты, нужно взять их.