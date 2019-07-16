РИАМО – 16 июл. Возгорание ликвидировали в квартире жилого дома в Серпухове, в результате инцидента никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Во вторник в 15:43 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Серпухов, улица Весенняя, дом 2, квартира 22.

«16:04 – ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники», – говорится в сообщении.

Кроме того, в тушении огня принимали участие семь человек из личного состава.

Всего на территории Московской области за минувшие сутки произошел 31 пожар.