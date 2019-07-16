РИАМО - 16 июл. В Солнечногорске на территории у Никольского храма в рамках фестиваля «Цвет лета 2019» создали новое экопространство, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Территорию у храма облагородили — установили новое освещение, благоустроили пешеходные зоны и даже создали малые архитектурные формы. Во главе всей этой композиции встал обширный цветник, в котором представлены самые разнообразные виды растений. Здесь можно найти и декоративные цветы, и полевые.

«Жители сами выбрали данную территорию для создания подобного пространства. Это связано с тем, что здесь большая проходимость и место очень оживленное», — сказала главный эксперт отдела благоустройства администрации городского округа Солнечногорск Анастасия Недадаева.

В рамках фестиваля «Цвет лета 2019» каждый муниципалитет Подмосковья благоустроит выбранную территорию. В итоге, она должна представлять собой синтез городской среды и природы.

С 5 по 20 августа будет организовано голосование конкурса за звание лучшего экопространства в Московской области.

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